Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. З неї виведено колишнього заступника керівника Офісу президента Романа Машовця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його публікування.

"Постановляю вивести зі складу Ставки верховного головнокомандувача Р. Машовця", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 30 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента України.

Машовець став заступником голови ОП у квітні 2020 року замість звільненої Анни Коваленко. В Офісі президента він курував військовий напрямок.

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