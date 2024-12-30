Зеленський звільнив одного із заступників голови ОП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

"Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади Заступника Керівника Офісу президента України", - зазначено у тексті документа.

Нагадаємо, Машовець став заступником голови ОПУ в квітні 2020 року замість звільненої Анни Коваленко. В Офісі президента він курував військовий напрямок.

Варто також нагадати, що наприкінці листопада Зеленський призначив командира 93-ї бригади "Холодний Яр" Павла Палісу заступником керівника Офісу президента.

Тоді президент заявив, що Паліса "добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту".

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій - Руслана Кравченка та Філіпа Проніна.