ua en ru
Вт, 14 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Вторник 14 января 2025 19:28
UA EN RU
Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Из нее выведен бывший заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Постановляю вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего Р. Машовца", - говорится в указе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 30 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Машовец стал заместителем главы ОП в апреле 2020 года вместо уволенной Анны Коваленко. В Офисе президента он курировал военное направление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Казань, Энгельс, Брянск и не только. Что известно о масштабной атаке на объекты РФ (видео)
Казань, Энгельс, Брянск и не только. Что известно о масштабной атаке на объекты РФ (видео)
DAILY
Капля газа в море политики. Что происходит в ЕС после остановки транзита из РФ через Украину
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Капля газа в море политики. Что происходит в ЕС после остановки транзита из РФ через Украину