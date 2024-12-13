Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський поновив склад Ставки верховного головнокомандувача. До неї увійшов Михайло Драпатий та Павло Паліса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави української держави.
"Увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача таких осіб: Драпатий Михайло Васильович - командувач Сухопутних військ Збройних Сил України та Паліса Павло Сергійович - заступник керівника Офісу президента", - сказано в указі.
Цим же указом Зеленський вивів із Ставки колишнього командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.
Нагадаємо 29 листопада командувачем Сухопутних військ ЗСУ був призначений бригадний генерал Михайло Драпатий. До цього він був заступником начальника Генштабу.
Згодом Зеленський розповів, що доручив Драпатому провести аудит у підготовці військових.
Також Зеленський вирішив призначити полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Він - командир 93-ї бригади "Холодний Яр".
Варто зауважити, що раніше Зеленський також анонсував нові ротації в Силах оборони та Генеральному штабі. За його словами, це необхідно для того, щоб "рухатися швидше".
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