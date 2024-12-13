UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський поновив склад Ставки верховного головнокомандувача. До неї увійшов Михайло Драпатий та Павло Паліса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави української держави.

"Увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача таких осіб: Драпатий Михайло Васильович - командувач Сухопутних військ Збройних Сил України та Паліса Павло Сергійович - заступник керівника Офісу президента", - сказано в указі.

Цим же указом Зеленський вивів із Ставки колишнього командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

Кадрові зміни у командуванні ЗСУ

Нагадаємо 29 листопада командувачем Сухопутних військ ЗСУ був призначений бригадний генерал Михайло Драпатий. До цього він був заступником начальника Генштабу.

Згодом Зеленський розповів, що доручив Драпатому провести аудит у підготовці військових.

Також Зеленський вирішив призначити полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Він - командир 93-ї бригади "Холодний Яр".

Варто зауважити, що раніше Зеленський також анонсував нові ротації в Силах оборони та Генеральному штабі. За його словами, це необхідно для того, щоб "рухатися швидше".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News