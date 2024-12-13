Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Варто зауважити, що раніше Зеленський також анонсував нові ротації в Силах оборони та Генеральному штабі. За його словами, це необхідно для того, щоб "рухатися швидше".

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