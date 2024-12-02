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Зеленський пояснив кадрові перестановки у війську й анонсував нові

Понеділок 02 грудня 2024 17:37
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Зеленський пояснив кадрові перестановки у війську й анонсував нові Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський анонсував нові ротації в Силах оборони та Генеральному штабі. Це необхідно для того, щоб "рухатися швидше".

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.

"Нещодавно я представляв план стійкості передусім усередині нашої держави. І обороноздатність, спроможність, наші військові є одним із головних пріоритетів єдності й інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи, конкретні рішення", – заявив президент.

За словами Зеленського, ці рішення ухвалюють "конкретні люди".

"Це не останні перестановки, вони ще будуть, тому що треба рухатися швидше", – сказав він.

Перестановки у ЗСУ

Раніше ми писали про те, що Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Ним став Михайло Драпатий.

Також Зеленський вирішив призначити полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Він - командир 93-ї бригади "Холодний Яр".

Також ми писали, що Зеленський презентував план стійкості України у Верховній Раді. Як розповів президент, він складається із десяти пунктів. Детальніше про план стійкості України читайте у матеріалі РБК-Україна.

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