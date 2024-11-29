Зеленський призначив командира 93-ї бригади заступником керівника ОП
Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Він - командир 93-ї бригади "Холодний Яр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.
"Призначив також полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу", - розповів він.
За словами президента, Паліса - бойовий командир 93-ї бригади "Холодний Яр", який добре розуміє, що відбувається у бригадах та на фронті.
"Мені потрібна саме така людина, щоб точно знати у щоденному режимі інформацію прямо з фронту", - додав Зеленський.
Павло Паліса
Варто зауважити, що Павло Паліса народився у сім'ї військовослужбовця.
У 2007 році він закінчив Львівський інститут сухопутних військ національного університету "Львівська політехніка".
У 2019 році закінчив командно-штабний інститут Національного університету оборони України.
У момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну він навчався у Командно-штабному коледжі армії США, але перервав навчання.
У 2022 році командував 5-м окремим штурмовим полком.
У 2023 році став командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Брав участь у боях за Бахмут.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський також вирішив призначити новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого.
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