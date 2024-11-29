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Зеленський призначив командира 93-ї бригади заступником керівника ОП

Київ, П'ятниця 29 листопада 2024 21:17
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Зеленський призначив командира 93-ї бригади заступником керівника ОП Фото: Павло Паліса, командир 93-ї бригади (facebook.com/93OMBr)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Він - командир 93-ї бригади "Холодний Яр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

"Призначив також полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу", - розповів він.

За словами президента, Паліса - бойовий командир 93-ї бригади "Холодний Яр", який добре розуміє, що відбувається у бригадах та на фронті.

"Мені потрібна саме така людина, щоб точно знати у щоденному режимі інформацію прямо з фронту", - додав Зеленський.

Павло Паліса

Варто зауважити, що Павло Паліса народився у сім'ї військовослужбовця.

У 2007 році він закінчив Львівський інститут сухопутних військ національного університету "Львівська політехніка".

У 2019 році закінчив командно-штабний інститут Національного університету оборони України.

У момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну він навчався у Командно-штабному коледжі армії США, але перервав навчання.

У 2022 році командував 5-м окремим штурмовим полком.

У 2023 році став командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Брав участь у боях за Бахмут.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також вирішив призначити новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого.

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