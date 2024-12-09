Зеленський доручив провести аудит у підготовці військових і натякнув на нові кадрові зміни

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, на Ставці було обговорено одне з питань - якість підготовки українських військових. На його думку, це питання потребує відчутних змін.

"Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці", - розповів президент.

Зеленський доручив підготувати детальну доповідь щодо цього питання на наступну Ставку. А також анонсував нові кадрові перестановки, однак не уточнив, кого вони будуть стосуватись.

"А зараз - зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечене - і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів - це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців", - підкреслив президент.

Перестановки у ЗСУ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Ним став Михайло Драпатий.

Також Зеленський вирішив призначити полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Він - командир 93-ї бригади "Холодний Яр".