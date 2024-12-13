Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего. В нее вошел Михаил Драпатый и Павел Палиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства.
"Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего таких лиц: Драпатый Михаил Васильевич - командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины и Палиса Павел Сергеевич - заместитель руководителя Офиса президента", - сказано в указе.
Этим же указом Зеленский вывел из Ставки бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.
Напомним, 29 ноября командующим Сухопутных войск ВСУ был назначен бригадный генерал Михаил Драпатый. До этого он был заместителем начальника Генштаба.
Впоследствии Зеленский рассказал, что поручил Драпатому провести аудит в подготовке военных.
Также Зеленский решил назначить полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Он - командир 93-й бригады "Холодный Яр".
Стоит заметить, что ранее Зеленский также анонсировал новые ротации в Силах обороны и Генеральном штабе. По его словам, это необходимо для того, чтобы "двигаться быстрее".
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