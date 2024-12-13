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Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего. В нее вошел Михаил Драпатый и Павел Палиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства.

"Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего таких лиц: Драпатый Михаил Васильевич - командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины и Палиса Павел Сергеевич - заместитель руководителя Офиса президента", - сказано в указе.

Этим же указом Зеленский вывел из Ставки бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Кадровые изменения в командовании ВСУ

Напомним, 29 ноября командующим Сухопутных войск ВСУ был назначен бригадный генерал Михаил Драпатый. До этого он был заместителем начальника Генштаба.

Впоследствии Зеленский рассказал, что поручил Драпатому провести аудит в подготовке военных.

Также Зеленский решил назначить полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса президента. Он - командир 93-й бригады "Холодный Яр".

Стоит заметить, что ранее Зеленский также анонсировал новые ротации в Силах обороны и Генеральном штабе. По его словам, это необходимо для того, чтобы "двигаться быстрее".

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