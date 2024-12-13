Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Стоит заметить, что ранее Зеленский также анонсировал новые ротации в Силах обороны и Генеральном штабе. По его словам, это необходимо для того, чтобы "двигаться быстрее".

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