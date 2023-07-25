Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки, звідки вивів колишнього командувача Національної гвардії та ввів новопризначеного Олександра Півненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті президента.

"Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Півненка Олександра Сергійовича - командувача Національної гвардії України", - йдеться в ньому. Цим же указом Зеленський прийняв рішення вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Юрія Лебедя. Призначення Півненка 8 липня президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Національної гвардії, яким став Олександр Півненко. Докладніше про біографію нового глави Нацгвардії - читайте у матеріалі РБК-Україна.