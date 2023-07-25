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Зеленський змінив склад Ставки

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Україна, Вівторок 25 липня 2023 11:45
Зеленський змінив склад Ставки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки, звідки вивів колишнього командувача Національної гвардії та ввів новопризначеного Олександра Півненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті президента.

"Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Півненка Олександра Сергійовича - командувача Національної гвардії України", - йдеться в ньому.

Цим же указом Зеленський прийняв рішення вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Юрія Лебедя.

Призначення Півненка

8 липня президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Національної гвардії, яким став Олександр Півненко. Докладніше про біографію нового глави Нацгвардії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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