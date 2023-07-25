Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки, откуда вывел бывшего командующего Национальной гвардией и ввел новоназначенного Александра Пивненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Пивненко Александра Сергеевича - командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в нем. Этим же указом Зеленский принял решение вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Юрия Лебедя. Назначение Пивненко 8 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией, которым стал Александр Пивненко. Подробнее о биографии нового главы Нацгвардии - читайте в материале РБК-Украина.