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Зеленский изменил состав Ставки

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Украина, Вторник 25 июля 2023 11:45
Зеленский изменил состав Ставки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки, откуда вывел бывшего командующего Национальной гвардией и ввел новоназначенного Александра Пивненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Пивненко Александра Сергеевича - командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в нем.

Этим же указом Зеленский принял решение вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Юрия Лебедя.

Назначение Пивненко

8 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией, которым стал Александр Пивненко. Подробнее о биографии нового главы Нацгвардии - читайте в материале РБК-Украина.

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