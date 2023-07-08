Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.
Про це заявив голова держави у Львові, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", - заявив Зеленський.
Олександр Півненко
Олександр Півненко 37 був комбригом 3-ї бригади оперативного призначення НГУ, яка під час тримісячної ротації у Бахмуті показала високі бойові результати, успішну організацію оборони, вдале застосування новітньої тактики дій та різноманітних інновацій. 24 березня 2023 року президент України вручив комбригу звання Герой України.
Олександр Півненко з 2018 року служив в окремому загоні спецпризначення Східного ТУ НГУ. На початку травня він очолив Східне територіальне управління Національної гвардії.
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