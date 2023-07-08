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Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії

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Субота 08 липня 2023 22:48
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.

Про це заявив голова держави у Львові, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", - заявив Зеленський.

Олександр Півненко

Олександр Півненко 37 був комбригом 3-ї бригади оперативного призначення НГУ, яка під час тримісячної ротації у Бахмуті показала високі бойові результати, успішну організацію оборони, вдале застосування новітньої тактики дій та різноманітних інновацій. 24 березня 2023 року президент України вручив комбригу звання Герой України.

Олександр Півненко з 2018 року служив в окремому загоні спецпризначення Східного ТУ НГУ. На початку травня він очолив Східне територіальне управління Національної гвардії.

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Володимир Зеленський Нацгвардія Війна Росії проти України
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