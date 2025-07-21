Зеленський змінив послів України у 16 країнах: хто у списку

Зміни послів

Раніше ми писали, що президент сьогодні проведе конференцію послів України, яка має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили".

Також відомо, що дипломати отримали від Зеленського вказівки про три ключові напрямки роботи з партнерами - це питання постачань зброї, відбудова України та санкції щодо РФ.

Зокрема Зеленський доручив Сибізі та МЗС України синхронізувати санкції проти Кремля з партнерами України в усіх частинах світу.

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