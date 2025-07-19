Зеленський доручив Сибізі синхронізувати санкції ЄС проти Росії з Україною

Президент Володимир Зеленський провів нараду з главою МЗС Андрієм Сибігою. Однією з тем були санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Зеленський доручив міністру закордонних справ синхронізувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії в українській юрисдикції.

"Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів", - зазначив президент.

Також Сибіга доповів Зеленському про домовленості зі США, які зараз у роботі.

"Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський та Сибіга обговорили ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією. Йдеться про громадян України, яких фактично "викидають" із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території.

Як повідомив президент, українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян додому.

Президент і глава МЗС також говорили про призначення нових послів України до країн-партнерів.