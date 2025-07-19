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Зеленський доручив Сибізі синхронізувати санкції ЄС проти Росії з Україною

Київ, Субота 19 липня 2025 14:18
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Зеленський доручив Сибізі синхронізувати санкції ЄС проти Росії з Україною Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський провів нараду з главою МЗС Андрієм Сибігою. Однією з тем були санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Зеленський доручив міністру закордонних справ синхронізувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії в українській юрисдикції.

"Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів", - зазначив президент.

Також Сибіга доповів Зеленському про домовленості зі США, які зараз у роботі.

"Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський та Сибіга обговорили ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією. Йдеться про громадян України, яких фактично "викидають" із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території.

Як повідомив президент, українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян додому.

Президент і глава МЗС також говорили про призначення нових послів України до країн-партнерів.

Санкції ЄС проти Росії

Днями Європейський Союз ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Як відомо, до нових обмежень потрапили 22 російські банки.

Також під санкціями опинились чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших.

За словами глави МЗС Естонії, ЄС вже почав працювати над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

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