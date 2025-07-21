Зеленский сменил послов Украины в 16 странах: кто в списке

Изменения послов

Ранее мы писали, что президент сегодня проведет конференцию послов Украины, которая называется "От силы дипломатии к дипломатии силы".

Также известно, что дипломаты получили от Зеленского указания о трех ключевых направлениях работы с партнерами - это вопрос поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.

В частности Зеленский поручил Сибизи и МИД Украины синхронизировать санкции против Кремля с партнерами Украины во всех частях мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.