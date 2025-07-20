Зеленський збирає конференцію послів України: Сибіга назвав дату
Президент Володимир Зеленський 21 липня проведе конференцію послів України. Конференція має назву "Від сили дипломатії до дипломатії сили".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в X (Twitter).
Сибіга заявив, що десятки послів України в іноземних країнах разом із ним 20 липня відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту. Посли відвідали безпосередньо позиції, а також Оріхівський район разом із містом Оріхів.
Дипломатам, за словами Сибіги, показали окопи, підземну школу, зруйновані російськими ударами будинки в Оріхові. Дипломати повинні були побачити, як живуть люди в Україні під постійними атаками ворога.
"Мужність жителів Запоріжжя заслуговує на нашу найглибшу повагу. Попри постійний російський терор, регіон живе, розвивається та зберігає свій стійкий дух", - написав Сибіга.
Також, за словами голови МЗС України, 21 липня президент Зеленський відкриє конференцію послів в Україні під назвою "Від сили дипломатії до дипломатії сили". Візит до Запорізької області дасть іноземним дипломатам розуміння імпульс до досягнення більших результатів у справі миру в Україні.
"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої плідної роботи на благо нашої країни. Я вдячний Івану Федорову, голові Запорізької обласної адміністрації, за цей візит та його самовіддану працю", - додав Сибіга.
Нагадаємо, що українські дипломати тим часом отримали від Зеленського вказівки про три ключові напрямки роботи з партнерами. Серед них питання постачань зброї, відбудова України та санкції щодо РФ.
Зокрема Зеленський доручив Сибізі та МЗС України синхронізувати санкції проти Кремля з партнерами України в усіх частинах світу.
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