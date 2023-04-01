UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський зідзвонився із Макроном: обговорили фронт і "формулу миру"

Фото: Володимир Зеленський і Емануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Емануелем Макроном. Під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті та українську "формулу миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави держави.

"У годинній розмові з Емануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті", - написав Зеленський.

За словами президента, також вони зупинилися на подальших кроках з реалізації "формули миру" та скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

Нагадаємо, що на початку цього місяця президент Франції Еммануель Макрон разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідають Пекін для перемовин стосовно війни Росії проти України.

Додамо, як повідомлялося Макрон під час візиту до Китаю має намір застерегти Пекін від підтримки дій РФ в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийФранціяПарижЕммануель Макрон