Зеленський зідзвонився із Макроном: обговорили фронт і "формулу миру"

"У годинній розмові з Емануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті", - написав Зеленський.

За словами президента, також вони зупинилися на подальших кроках з реалізації "формули миру" та скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів.

Нагадаємо, що на початку цього місяця президент Франції Еммануель Макрон разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відвідають Пекін для перемовин стосовно війни Росії проти України.

Додамо, як повідомлялося Макрон під час візиту до Китаю має намір застерегти Пекін від підтримки дій РФ в Україні.

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