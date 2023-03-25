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Говоритимуть про Україну. Макрон і фон дер Ляєн відвідають Китай

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Субота 25 березня 2023 05:18
Говоритимуть про Україну. Макрон і фон дер Ляєн відвідають Китай Фото: Президент Франції Еммануель Макрон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На початку квітня президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідають Пекін для перемовин стосовно війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Макрон вже підтвердив цей візит, а також те, що фон дер Ляєн супроводжуватиме його. Там вони мають зустрітись з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Президент Франції наголосив, що це він попросив голову Єврокомісії супроводжувати його в поїздці, аби представити там "єдиний голос".

Крім цього, він закликав Пекін вплинути на Москву, аби та припинила війну в Україні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Іспанії теж збирається в Пекін. Його зустріч запланована на 31 березня.

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