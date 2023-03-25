Говоритимуть про Україну. Макрон і фон дер Ляєн відвідають Китай

На початку квітня президент Франції Еммануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідають Пекін для перемовин стосовно війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Макрон вже підтвердив цей візит, а також те, що фон дер Ляєн супроводжуватиме його. Там вони мають зустрітись з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Президент Франції наголосив, що це він попросив голову Єврокомісії супроводжувати його в поїздці, аби представити там "єдиний голос".

Крім цього, він закликав Пекін вплинути на Москву, аби та припинила війну в Україні.