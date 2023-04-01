Зеленский созвонился с Макроном: обсудили фронт и "формулу мира"

"В часовом разговоре с Эмануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте", - написал Зеленский.

По словам президента, они остановились на дальнейших шагах по реализации "формулы мира" и скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий.

Напомним, что в начале этого месяца президент Франции Эммануэль Макрон вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен посетят Пекин для переговоров о войне России против Украины.

Как сообщалось, Макрон во время визита в Китай намерен предостеречь Пекин от поддержки действий РФ в Украине.

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