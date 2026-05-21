Зеленський зі Стармером обговорили дипломатичний трек у війні з РФ

Останнє про переговори України та РФ

Як відомо, 20 травня Володимир Зеленський розповів про "хороші контакти" зі США, на підставі яких він висловив сподівання на відновлення мирних перемовин з РФ, у тому числі за можливої участі європейців.

Слід зазначити, що залучення представників Європи до україно-російських переговорів є очікуваним та справедливим рішенням, тим паче коли наразі Вашингтон зосереджений на війні в Ірані.

Також раніше у середу Володимир Зеленський заявив, що Київ передав свої сигнали Лондону щодо рішення британського уряду пом'якшити антиросійські санкції щодо дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти.