Зеленский со Стармером обсудили дипломатический трек в войне с РФ

02:27 21.05.2026 Чт
1 мин
Глава государства поблагодарил Стармера за поддержку Украины Британией
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и поблагодарил его за поддержку Украины.

"Глава государства поблагодарил за всю поддержку, которую Великобритания оказывает Украине, нашей защите жизни. Лидеры скоординировали позиции на дипломатическом треке по российской войне против Украины, чтобы активизировать содержательную дипломатию", - говорится в сообщении ОП.

В пресс-центре офиса добавили, что Зеленский и Стармер договорились о будущих контактах.

Последнее о переговорах Украины и РФ

Как известно, 20 мая Владимир Зеленский рассказал о "хороших контактах" с США, на основании которых он выразил надежду на возобновление мирных переговоров с РФ, в том числе при возможном участии европейцев.

Следует отметить, что привлечение представителей Европы к украино-российским переговорам является ожидаемым и справедливым решением, тем более когда сейчас Вашингтон сосредоточен на войне в Иране.

Также ранее в среду Владимир Зеленский заявил, что Киев передал свои сигналы Лондону насчет решения британского правительства смягчить антироссийские санкции в отношении дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти.

