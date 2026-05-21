Зеленский со Стармером обсудили дипломатический трек в войне с РФ

Последнее о переговорах Украины и РФ

Как известно, 20 мая Владимир Зеленский рассказал о "хороших контактах" с США, на основании которых он выразил надежду на возобновление мирных переговоров с РФ, в том числе при возможном участии европейцев.

Следует отметить, что привлечение представителей Европы к украино-российским переговорам является ожидаемым и справедливым решением, тем более когда сейчас Вашингтон сосредоточен на войне в Иране.

Также ранее в среду Владимир Зеленский заявил, что Киев передал свои сигналы Лондону насчет решения британского правительства смягчить антироссийские санкции в отношении дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти.