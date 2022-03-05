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Зеленский к жителям Мариуполя и Волновахи: кто может защищать город, должен остаться

Автор: Сергей Пышкин

Гуманитарные коридоры из Мариуполя и Волновахи должны заработать уже сегодня. Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех тех, кто может защищать города - остаться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Гуманитарные коридоры должны работать сегодня - Мариуполь и Волноваха, чтобы спасти людей, особенно женщин, детей и людей старшего возраста. Чтобы дать продукты питания тем, кто остается. Наша помощь уже в пути, все, кто нуждается в помощи. Должны иметь возможность выйти, кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны, потому что если все уйдут, то чьим будет этот город?",- заявил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Международный комитет Красного Креста будет гарантировать режим прекращения огня во время эвакуации из Мариуполя и Волновахи.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийУкраинаРоссийская Федерация