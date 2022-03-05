Зеленський до мешканців Маріуполя та Волновахи: хто може захищати місто, має залишитися

Гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи повинні запрацювати вже сьогодні. Президент України Володимир Зеленський закликав усіх тих, хто може захищати міста - залишитись.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського.

"Гуманітарні коридори повинні працювати сьогодні - Маріуполь та Волноваха, щоб урятувати людей, особливо жінок, дітей та людей старшого віку. Щоб дати продукти харчування тим, хто лишається. Наша допомога вже в дорозі, всі, хто потребує допомоги. Мусимо мати можливість вийти, хто хоче. Усі, хто може захищати своє місто, мають продовжувати боротьбу. Повинні, бо якщо всі підуть, то чиїм буде це місто?", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міжнародний комітет Червоного Хреста гарантуватиме режим припинення вогню під час евакуації з Маріуполя і Волновахи.

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