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Красный Крест будет обеспечивать прекращение огня в гуманитарном коридоре, - Верещук

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Суббота 05 марта 2022 10:56
Красный Крест будет обеспечивать прекращение огня в гуманитарном коридоре, - Верещук Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская и российская стороны договорились об эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Международный комитет Красного Креста будет гарантировать режим прекращения огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Красный Крест обеспечивает гарантию режима прекращения огня. Красный Крест будет присутствовать и будет во главе колонны, которая будет двигаться по указанным маршрутам", - заявила Верещук.

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