Зеленський здійснить візит до Словаччини, залишився лише один крок
Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Братислави. Для цього залишилось лише узгодити дати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара у Facebook.
Він розповів про результати телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.
"Глава української дипломатії підтвердив мені під час розмови, що президент Зеленський зацікавлений у візиті до Братислави, тож залишається лише узгодити дати", - йдеться у заяві Бланара.
Він також розповів, що під час Конференції з питань відновлення України у Гданську словацький і український прем’єри Роберт Фіцо та Юлія Свириденко домовилися, що наступне спільне засідання урядів обох країн відбудеться у Львові.
Нагадаємо, Роберт Фіцо заявив, що завершення повномасштабної війни в Україні можливе лише шляхом переговорів, а не на полі бою.
Крім того, 19 червня Фіцо провів зустріч із Володимиром Зеленським. Під час перемовин сторони обговорили як питання, щодо яких мають спільне бачення, так і теми, де їхні позиції розходяться.
Перед зустріччю зі Зеленським словацький прем’єр повідомив про намір запропонувати ЄС створити прямий канал зв’язку між Україною та РФ. Він висловив готовність підтримати підсумкове комюніке саміту щодо Україні.
РБК-Україна писало, що Фіцо також збирається обговорити з ЄС компенсацію витрат Словаччини, пов’язаних з наданням допомоги Україні.