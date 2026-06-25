Зеленський здійснить візит до Словаччини, залишився лише один крок

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Братислави. Для цього залишилось лише узгодити дати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара у Facebook .

Він розповів про результати телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

"Глава української дипломатії підтвердив мені під час розмови, що президент Зеленський зацікавлений у візиті до Братислави, тож залишається лише узгодити дати", - йдеться у заяві Бланара.

Він також розповів, що під час Конференції з питань відновлення України у Гданську словацький і український прем’єри Роберт Фіцо та Юлія Свириденко домовилися, що наступне спільне засідання урядів обох країн відбудеться у Львові.

Нагадаємо, Роберт Фіцо заявив, що завершення повномасштабної війни в Україні можливе лише шляхом переговорів, а не на полі бою.

Крім того, 19 червня Фіцо провів зустріч із Володимиром Зеленським. Під час перемовин сторони обговорили як питання, щодо яких мають спільне бачення, так і теми, де їхні позиції розходяться.