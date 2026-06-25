ua en ru
Чт, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Фіцо назвав "єдиний" спосіб припинити війну в Україні

13:50 25.06.2026 Чт
2 хв
Словацький прем'єр переконаний, що військового рішення конфлікту не існує
aimg Валерій Ульяненко
Фіцо назвав "єдиний" спосіб припинити війну в Україні Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Повномасштабна війна в Україні може завершитись лише за столом переговорів, а не військовим шляхом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив під час конференції з відновлення України у Гданську.

"Я вважаю, що ЄС має підтримувати ініціативи миру. Ця руйнівна війна не має військового рішення і може припинитися лише за столом перемовин", - наголосив він.

Фіцо зазначив, що повномасштабна війна в Україні "спричиняє величезні людські страждання та руйнування", а її наслідки відчуваються далеко за кордонами країни.

"Для Словаччини немає найкращої альтернативи, ніж повна повага до міжнародного права, яке базується на ключових положеннях Хартії ООН. Тому наш уряд закликає завжди до більших дипломатичних зусиль", - підкреслив словацький прем'єр.

Фіцо назвав &quot;єдиний&quot; спосіб припинити війну в Україні

Фото: Фіцо зробив заяву щодо завершення війни в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Він додав, що за останніми обговореннями європейських лідерів, все більше країн-членів Євросоюзу бачать такі переваги.

Нагадаємо, нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для участі в переговорах ЄС має "усвідомити реальний стан справ", зокрема щодо війни в Україні. Він також зазначив, що це нібито не РФ була ініціатором припинення діалогу з Європою.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що лідери G7 та президент США Дональд Трамп дійшли висновку: у Росії не було серйозного бажання вести переговори.

Зазначимо, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні планує запропонувати на найближчому саміті кандидатуру перемовника від ЄС щодо війни в Україні. Цю посаду можуть довірити представнику однієї з країн середнього масштабу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Роберт Фіцо Війна в Україні
Новини
В Єврокомісії оголосили про перший транш Україні з кредиту на 90 млрд євро
В Єврокомісії оголосили про перший транш Україні з кредиту на 90 млрд євро
Аналітика
Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"