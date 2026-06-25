Зеленский совершит визит в Словакию, остался только один шаг

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Братиславу. Для этого осталось только согласовать даты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара в Facebook .

Он рассказал о результатах телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Глава украинской дипломатии подтвердил мне во время разговора, что президент Зеленский заинтересован в визите в Братиславу, поэтому остается только согласовать даты", - говорится в заявлении Бланара.

Он также рассказал, что во время Конференции по восстановлению Украины в Гданьске словацкий и украинский премьеры Роберт Фицо и Юлия Свириденко договорились, что следующее совместное заседание правительств обеих стран состоится во Львове.

Напомним, Роберт Фицо заявил, что завершение полномасштабной войны в Украине возможно только путем переговоров, а не на поле боя.

Кроме того, 19 июня Фицо провел встречу с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров стороны обсудили как вопросы, по которым имеют общее видение, так и темы, где их позиции расходятся.