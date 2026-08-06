Зеленський здійснить перший офіційний візит до Сербії, відома дата
Президент України Володимир Зеленський вперше відвідає Сербію та зустрінеться з її очільником Александром Вучичем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцелярії президента Сербії, передає РТС.
Зеленський зустрінеться з Вучичем
Відомо, що Вучич прийме свого українського колегу у суботу, 8 серпня.
Це перший офіційний візит Зеленського до Белграда з моменту його вступу на посаду президента України. Раніше лідери неодноразово зустрічалися на міжнародних форумах та самітах за кордоном.
Що обговорюватимуть
Вучич заявив, що під час бесіди з Зеленським буде порушено кілька важливих тем:
- європейський шлях України та Сербії,
- двостороння економічна співпраця,
- енергетична співпраця.
"Я вважаю, що ми обговоримо, як і яким чином ми можемо допомогти один одному в цьому питанні (євроінтеграції - ред.), і, якщо можливо, чомусь навчимося у одне одного", - сказав Вучич.
Також Вучич підкреслив, що, окрім цих ключових питань, відкриті всі інші теми.
"Також щодо нашої співпраці в галузі культури, спорту та всього іншого", - додав президент.
Санкції проти РФ
На питання про те, чи візит Зеленського означає, що Сербія приєднається до санкцій проти Росії, Вучич зазначив:
"Сербія визначила свою позицію чотири з половиною роки тому, майже п'ять років тому, і вона не змінилася за минулий період і залишиться такою в найближчому майбутньому", - заявив президент Вучич.
Раніше РБК-Україна писало, що перший за понад десять років візит сербського президента до Києва завершився обіцянкою допомоги Україні. Проте без підтримки нових кроків проти Росії.
Також повідомлялося, що у травні до Сербії відправився представник Кабміну - віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.