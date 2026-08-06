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Зеленський здійснить перший офіційний візит до Сербії, відома дата

21:25 06.08.2026 Чт
2 хв
Що змінить ця поїздка у відносинах країн?
aimg Олена Бджола
Зеленський здійснить перший офіційний візит до Сербії, відома дата Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський вперше відвідає Сербію та зустрінеться з її очільником Александром Вучичем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцелярії президента Сербії, передає РТС.

Зеленський зустрінеться з Вучичем

Відомо, що Вучич прийме свого українського колегу у суботу, 8 серпня.

Це перший офіційний візит Зеленського до Белграда з моменту його вступу на посаду президента України. Раніше лідери неодноразово зустрічалися на міжнародних форумах та самітах за кордоном.

Що обговорюватимуть

Вучич заявив, що під час бесіди з Зеленським буде порушено кілька важливих тем:

  • європейський шлях України та Сербії,
  • двостороння економічна співпраця,
  • енергетична співпраця.

"Я вважаю, що ми обговоримо, як і яким чином ми можемо допомогти один одному в цьому питанні (євроінтеграції - ред.), і, якщо можливо, чомусь навчимося у одне одного", - сказав Вучич.

Також Вучич підкреслив, що, окрім цих ключових питань, відкриті всі інші теми.

"Також щодо нашої співпраці в галузі культури, спорту та всього іншого", - додав президент.

Санкції проти РФ

На питання про те, чи візит Зеленського означає, що Сербія приєднається до санкцій проти Росії, Вучич зазначив:

"Сербія визначила свою позицію чотири з половиною роки тому, майже п'ять років тому, і вона не змінилася за минулий період і залишиться такою в найближчому майбутньому", - заявив президент Вучич.

Раніше РБК-Україна писало, що перший за понад десять років візит сербського президента до Києва завершився обіцянкою допомоги Україні. Проте без підтримки нових кроків проти Росії.

Також повідомлялося, що у травні до Сербії відправився представник Кабміну - віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

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