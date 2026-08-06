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Зеленский совершит первый официальный визит в Сербию, известна дата

21:25 06.08.2026 Чт
2 мин
Что изменит поездка в отношениях стран?
aimg Елена Бджола
Зеленский совершит первый официальный визит в Сербию, известна дата Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетит Сербию и встретится с ее руководителем Александром Вучичем.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление канцелярии президента Сербии, передает РТС.

Зеленский встретится с Вучичем

Известно, что Вучич примет своего украинского коллегу в субботу, 8 августа.

Это первый официальный визит Зеленского в Белград с момента его вступления в должность президента Украины. Ранее лидеры не раз встречались на международных форумах и саммитах за рубежом.

Что будут обсуждать

Вучич заявил, что во время беседы с Зеленским будут подняты несколько важных тем:

  • европейский путь Украины и Сербии,
  • двустороннее экономическое сотрудничество,
  • энергетическое сотрудничество.

"Я считаю, что мы обсудим, как и каким образом мы можем помочь друг другу в этом вопросе (евроинтеграции - ред.), и, если возможно, чему-то научимся у друг друга", - сказал Вучич.

Также Вучич подчеркнул, что кроме этих ключевых вопросов открыты все другие темы.

"Также относительно нашего сотрудничества в области культуры, спорта и всего остального", - добавил президент.

Санкции против РФ

На вопрос о том, означает ли визит Зеленского, что Сербия присоединится к санкциям против России, Вучич ответил:

"Сербия определила свою позицию четыре с половиной года назад, почти пять лет назад, и она не изменилась за прошлый период и останется таковой в ближайшем будущем", - заявил президент Вучич.

Ранее РБК-Украина писало, что первый за десять лет визит сербского президента в Киев завершился обещанием помощи Украине. Однако без поддержки новых шагов против России.

Также сообщалось, что в мае в Сербию отправился представитель Кабмина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

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