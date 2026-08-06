Зеленский совершит первый официальный визит в Сербию, известна дата
Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетит Сербию и встретится с ее руководителем Александром Вучичем.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление канцелярии президента Сербии, передает РТС.
Зеленский встретится с Вучичем
Известно, что Вучич примет своего украинского коллегу в субботу, 8 августа.
Это первый официальный визит Зеленского в Белград с момента его вступления в должность президента Украины. Ранее лидеры не раз встречались на международных форумах и саммитах за рубежом.
Что будут обсуждать
Вучич заявил, что во время беседы с Зеленским будут подняты несколько важных тем:
- европейский путь Украины и Сербии,
- двустороннее экономическое сотрудничество,
- энергетическое сотрудничество.
"Я считаю, что мы обсудим, как и каким образом мы можем помочь друг другу в этом вопросе (евроинтеграции - ред.), и, если возможно, чему-то научимся у друг друга", - сказал Вучич.
Также Вучич подчеркнул, что кроме этих ключевых вопросов открыты все другие темы.
"Также относительно нашего сотрудничества в области культуры, спорта и всего остального", - добавил президент.
Санкции против РФ
На вопрос о том, означает ли визит Зеленского, что Сербия присоединится к санкциям против России, Вучич ответил:
"Сербия определила свою позицию четыре с половиной года назад, почти пять лет назад, и она не изменилась за прошлый период и останется таковой в ближайшем будущем", - заявил президент Вучич.
Ранее РБК-Украина писало, что первый за десять лет визит сербского президента в Киев завершился обещанием помощи Украине. Однако без поддержки новых шагов против России.
Также сообщалось, что в мае в Сербию отправился представитель Кабмина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.