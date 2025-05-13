Зеленський: зброя вже на складах, Росії не допоможе навіть 30 днів перемир’я

Термін у 30 днів перемир'я необхідний для того, щоб розпочати діалог. Росії не вистачить цього часі для перегрупування.

За його словами, цей термін не є достатнім для повного відновлення сил, а головна мета ініціативи - створити умови для відкриття діалогу.

"Я вважаю, що терміну цього нікому не буде достатньо, щоб відновити сили наповну. Тобто 30-денне припинення вогню - це більш про деескалацію і про можливість відкрити діалог. Саме про це йдеться", - наголосив президент.

Зеленський також прокоментував вимоги Росії про припинення постачання західної зброї під час перемир’я: "Поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе. І росіянам це не допоможе. Зупиняться які постачання? Вони вже місяці є в Європі. Та чи інша техніка, та чи інша зброя. Це не є секретом навіть для руських. Вони це розуміють".

Він також додав, що затримка з новими партіями озброєння не вплине на обороноздатність України, адже необхідне вже на складах.

"А те, що не буде перетину, наприклад, нашого кордону тієї чи іншої зброї, також це не спрацює. Бо те, що нам потрібно, у нас на складах вже є", - сказав Зеленський.