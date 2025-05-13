Зеленский: оружие уже на складах, России не поможет даже 30 дней перемирия
Срок в 30 дней перемирия необходим для того, чтобы начать диалог. России не хватит этого времени для перегруппировки.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, этот срок не является достаточным для полного восстановления сил, а главная цель инициативы - создать условия для открытия диалога.
"Я считаю, что срока этого никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы наполну. То есть 30-дневное прекращение огня - это больше о деэскалации и о возможности открыть диалог. Именно об этом идет речь", - подчеркнул президент.
Зеленский также прокомментировал требования России о прекращении поставок западного оружия во время перемирия: "Поставки так не идут. Это никому не поможет. И россиянам это не поможет. Остановятся какие поставки? Они уже месяцы есть в Европе. Та или иная техника, то или иное оружие. Это не является секретом даже для русских. Они это понимают".
Он также добавил, что задержка с новыми партиями вооружения не повлияет на обороноспособность Украины, ведь необходимое уже на складах.
"А то, что не будет пересечения, например, нашей границы того или иного оружия, также это не сработает. Потому что то, что нам нужно, у нас на складах уже есть", - сказал Зеленский.
30-дневное перемирие
Российский диктатор Владимир Путин отклонил совместную инициативу Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня с 12 мая. Вместо этого он выразил желание возобновить мирные переговоры в Стамбуле, которые должны состояться 15 мая.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам при условии, что Россия согласится на режим тишины с 12 мая. Кроме того, он предложил провести встречу на высшем уровне и заявил, что лично прибудет в Стамбул. По состоянию на сейчас неизвестно, кого Россия делегирует на переговоры, поскольку Путин пока не отреагировал на инициативу Зеленского.
Более того, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не воспринимают ультиматумы в вопросе перемирия с Украиной и настаивают на возобновлении прямых переговоров в Стамбуле без предварительных условий.
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