UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський збирав Військовий кабінет: говорили про фронт

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету, на якому обговорювалися плани щодо контрнаступу наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок", - написав президент.

Учасники також обговорили підготовку до зустрічних дій росіян. Зокрема, йдеться про зведення укріплень, підсилення українських оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки.

Контрнаступ ЗСУ

В останні місяці українські військові посилили наступ у Запорізькій області, бої йдуть одразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Наші бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Так, нещодавно українські захисники звільнили Роботине Запорізької області та частину Опитного під Донецьком.

Зеленський зазначав, що якщо наші військові ще трішки натиснуть на росіян на півдні, то загарбники самі звідти втечуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКонтрнаступ ЗСУ