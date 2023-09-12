Зеленський збирав Військовий кабінет: говорили про фронт

"Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок", - написав президент.

Учасники також обговорили підготовку до зустрічних дій росіян. Зокрема, йдеться про зведення укріплень, підсилення українських оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки.

Контрнаступ ЗСУ

В останні місяці українські військові посилили наступ у Запорізькій області, бої йдуть одразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Наші бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Так, нещодавно українські захисники звільнили Роботине Запорізької області та частину Опитного під Донецьком.

Зеленський зазначав, що якщо наші військові ще трішки натиснуть на росіян на півдні, то загарбники самі звідти втечуть.

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