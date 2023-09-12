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Зеленский собирал Военный кабинет: говорили о фронте

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Военного кабинета, на котором обсуждались планы по контрнаступлению наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок", - написал президент.

Участники также обсудили подготовку к встречным действиям россиян. В частности, речь идет о возведении укреплений, усилении украинских защитников на соответствующих участках, данных разведок о датах и направлениях.

Контрнаступление ВСУ

В последние месяцы украинские военные усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Наши бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Так, недавно украинские защитники освободили Работино Запорожской области и часть Опросного под Донецком.

Зеленский отмечал, что если наши военные еще немного нажмут на россиян на юге, то захватчики сами оттуда убегут.

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Владимир ЗеленскийКонтрнаступление ВСУ