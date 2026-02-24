Зеленський зажадав чіткого терміну членства України в ЄС

Україна чекає чіткої дати вступу до ЄС

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський союз припинити невизначеність і назвати конкретний термін вступу країни до об'єднання.

За його словами, Україна розраховує на максимально швидкий процес, і орієнтиром може стати 2027 рік. "Я хочу конкретну дату. Я прошу назвати її", - зазначив гарант.

Він також наголосив: "Давайте не допустимо, щоб наступні лідери або нове покоління опинилися в ситуації, коли Росія зможе блокувати вступ України до ЄС на 50 років".

Про переговори та дії Москви

Говорячи про перспективи мирних переговорів, Зеленський заявив, що Володимир Путін намагається використати контакти з Дональдом Трампом для тиску на Київ і послаблення його позицій.

"Я це бачу, тому що вони дуже погані актори. Вони грають із Трампом і грають з усім світом. Ось так це виглядає. Путін думає, що виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні - він поганий актор", - зазначив Трамп.

Позиція України щодо припинення війни

Президент відкинув твердження про те, що Україна нібито може використати можливу паузу в бойових діях для підготовки нового наступу. "Це демагогія і брехня. Подивіться, кому вигідні такі заяви".

За його словами, Росія також зазнає значних втрат і потребує перепочинку. "Пауза потрібна їм не менше, ніж нам".

При цьому Київ наполягає саме на завершенні війни. "Україні потрібне припинення вогню - вчора, сьогодні, завтра. Нам не потрібна пауза. Нам потрібне закінчення війни".

Ситуація на фронті та Донбас

Посилаючись на дані української розвідки, Зеленський заявив, що просування російських військ обходиться їм дуже дорого.

"Відразу видно, що вони дійсно контролюють, а що ні. Там, де вони заявляють, що утримують позиції, насправді вони нічого не контролюють".

Він додав, що українські сили також мають просування на окремих ділянках фронту.

Окремо Зеленський прокоментував припущення про те, що війна може закінчитися, якщо Україна погодиться залишити Донбас.

"Чесно кажучи, я не вірю, що це все вимоги Росії. Що ми підемо з Донбасу - і на цьому війна закінчиться. Росія є Росія, і ви знаєте - довіряти їм не можна".