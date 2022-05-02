Зеленский о заявлениях Лаврова о евреях: Вопрос, останется ли посол Израиля в Москве

"Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом. Эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", - сказал Зеленский.

По его словам, в Израиле из-за высказываний Лаврова большой скандал. Однако из Москвы не последовало ни опровержения этих слов, ни извинений. Зеленский добавил, что такое молчание российских властей указывает на согласие с антисемитским заявление главы дипломатии РФ.

"Такой антисемитский выпад означает, что все в России забыли уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили тех уроков. Поэтому вопрос, останется ли посол Израиля в Москве, зная такую ​​их позицию. Останутся ли отношения с Россией? Потому что это все не случайно", - подытожил Зеленский.