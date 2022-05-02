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Зеленский о заявлениях Лаврова о евреях: Вопрос, останется ли посол Израиля в Москве

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Сергея Лаврова о том, что евреи якобы "самые ожесточенные антисемиты". Глав государства отметил, что слова российского дипломата вызвали большой скандал в Израиле, а Москва до сих не извинилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом. Эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", - сказал Зеленский.

По его словам, в Израиле из-за высказываний Лаврова большой скандал. Однако из Москвы не последовало ни опровержения этих слов, ни извинений. Зеленский добавил, что такое молчание российских властей указывает на согласие с антисемитским заявление главы дипломатии РФ.

"Такой антисемитский выпад означает, что все в России забыли уроки Второй мировой войны. А может, никогда и не учили тех уроков. Поэтому вопрос, останется ли посол Израиля в Москве, зная такую ​​их позицию. Останутся ли отношения с Россией? Потому что это все не случайно", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее в интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров упомянул о еврейских корнях Владимира Зеленского и сравнил его с Адольфом Гитлером. В Офисе президента назвали это заявление пещерным антисемитизмом.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своими словами Лавров показал глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит.

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