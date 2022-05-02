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МИД Украины о заявлении Лаврова по поводу евреев: поставил под сомнение Холокост

Новина українською →
Киев, Понедельник 02 мая 2022 18:14
МИД Украины о заявлении Лаврова по поводу евреев: поставил под сомнение Холокост Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Украины назвало неприемлемым заявление Сергея Лаврова о том, что евреи якобы "самые ожесточенные антисемиты". В ведомстве отметили, что глава российской дипломатии поставил под сомнение существование Холокоста.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко

"Антисемитские выпады министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в сторону президента Украины и евреев абсолютно неприемлемы. Россия уже слишком глубоко увязла в своей чепухе, оправдывая варварскую агрессию против Украины", - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что таким заявлением Лавров поставил под сомнение существование не только украинской нации, но и Холокоста. Глава российской дипломатии оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны.

"Правительство Израиля уже назвало заявления Лаврова "ужасной исторической ошибкой", - добавил спикер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. По его словам, это демонстрирует всему миру, что путинская Россия целеустремленно взращивает "превосходство" россиян и ненависть к другим народам.

"Вместе мы должны остановить Россию сейчас, пока ее агрессивная политика не привела к еще более катастрофическим последствиям", - подчеркнул Кулеба.

МИД Украины выразил солидарность с еврейским народом и призвал правительства всех стран мира дать решительный ответ России. В ведомстве выступили за еще большую изоляцию Москвы, наложение эмбарго на российскую нефть и газ, увеличение военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, которая сейчас противостоит агрессии РФ.

Напомним, ранее на заявление Лаврова отреагировал Офис президента Украины. Там назвали слова российского дипломата пещерным антисемитизмом и выразили солидарность с еврейским народом.

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