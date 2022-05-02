Зеленський про заяви Лаврова про євреїв: питання, чи залишиться посол Ізраїлю в Москві

"Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці Перемоги над нацизмом. Ці слова означають, що вищий дипломат Росії переводить на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів", - сказав Зеленський.

За його словами, в Ізраїлі через висловлювання Лаврова великий скандал. Однак з Москви не послідувало ні спростування цих слів, ні вибачень. Зеленський додав, що таке мовчання російської влади вказує на згоду з антисемітською заявою глави дипломатії РФ.

"Такий антисемітський випад означає, що всі в Росії забули уроки Другої світової війни. А може, ніколи і не вчили тих уроків. Тому питання, чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню позицію. Чи залишаться відносини з Росією? Тому що це все не випадково", - підсумував Зеленський.