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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Херсонській області було звільнено три села, а саме Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Лише за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка", - заявив президент.

Зеленський заявив, що рух і далі продовжується. Також він відзначив воїнів повітрянних сил, яким вдалося збити 6 іранських безпілотників.

Нагадаємо, що росіяни хаотично відходять. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розкрив деталі наступу ЗСУ у Херсонській області.

У вівторок, 4 жовтня, стало відомо, що українські військові звільнили ще вісім населених пунктів у Херсонській області.

Також ми писали, що, за даними Інституту вивчення війни, Росія стрімко втрачає позиції на півночі Херсонської області через мізерне розташування сил.

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Володимир ЗеленськийХерсонська областьВійна в Україні