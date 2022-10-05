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В ISW пояснили стрімкий темп краху окупантів у Херсонській області

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Херсонська область, Середа 05 жовтня 2022 07:24
В ISW пояснили стрімкий темп краху окупантів у Херсонській області Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія стрімко втрачає позиції на півночі Херсонської області через мізерне розташування сил.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, елементи 126-ої бригади берегової оборони Чорноморського флоту діяли в цьому районі без ротації з березня.

Як зазначають експерти, лінія фронту настільки тонка, що деякі населені пункти на цій ділянці захищають 15 людей. При цьому для оборони 20-кілометрової лінії фронту потрібно 500 осіб із розрахунку приблизно 20 метрів на людину,

В ISW пояснили стрімкий темп краху окупантів у Херсонській області

Неукомплектованість батальйонів на Херсонщині становить один солдат на 60 метрів лінії фронту.

"Поряд з ефективними українськими наступальними операціями, це частково пояснює швидкий темп краху Росії на цій ділянці", - пишуть аналітики.

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили звільнення восьми населених пунктів на півдні, але їх більше.

Також українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області.

Раніше стало відомо, що військові підтвердили визволення трьох селищ у Херсонській області.

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