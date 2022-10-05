Росіяни хаотично відходять. Хлань розкрив деталі наступу ЗСУ у Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Херсонської облради Сергія Хланя в ефірі " 24 каналу ".

За його словами, українські військові вже увійшли до села Дудчани. Таким чином, від початкової лінії фронту вони просунулися в Херсонській області на 30 кілометрів.

"Це означає, що росіяни хаотично відходять і намагаються закріпитися десь біля Берислава. Тобто у Миловому (село - ред.) вони намагаються зробити якийсь черговий пункт опору. Але ми вважаємо, що їм це не допоможе", - зазначив Хлань.