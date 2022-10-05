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Росіяни хаотично відходять. Хлань розкрив деталі наступу ЗСУ у Херсонській області

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Середа 05 жовтня 2022 17:20
Росіяни хаотично відходять. Хлань розкрив деталі наступу ЗСУ у Херсонській області Ілюстративне фото: розкрито нові деталі контрнаступу ЗСУ у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Херсонській області бійці Збройних сил України продовжують свій контрнаступ. Росіяни відступають і намагаються десь закріпитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Херсонської облради Сергія Хланя в ефірі "24 каналу".

За його словами, українські військові вже увійшли до села Дудчани. Таким чином, від початкової лінії фронту вони просунулися в Херсонській області на 30 кілометрів.

"Це означає, що росіяни хаотично відходять і намагаються закріпитися десь біля Берислава. Тобто у Миловому (село - ред.) вони намагаються зробити якийсь черговий пункт опору. Але ми вважаємо, що їм це не допоможе", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, у вівторок, 4 жовтня, стало відомо, що українські військові звільнили ще вісім населених пунктів у Херсонській області.

Також ми писали, що, за даними Інституту вивчення війни, Росія стрімко втрачає позиції на півночі Херсонської області через мізерне розташування сил.

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