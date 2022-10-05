Зеленский заявил об освобождении трех сел Херсонской области

"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка", - заявил президент.

Зеленский заявил, что движение продолжается. Также он отметил воинов воздушных сил, которым удалось сбить 6 иранских беспилотников.