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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский заявил об освобождении трех сел Херсонской области

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсонской области были освобождены три села, а именно Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка", - заявил президент.

Зеленский заявил, что движение продолжается. Также он отметил воинов воздушных сил, которым удалось сбить 6 иранских беспилотников.

Напомним, что россияне хаотично отходят. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань раскрыл детали наступления ВСУ в Херсонской области.

Во вторник, 4 октября, стало известно, что украинские военные освободили еще восемь населенных пунктов в Херсонской области .

Также мы писали, что, по данным Института изучения войны , Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположения сил.

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