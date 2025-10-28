Зеленський заявив про важливе рішення щодо створення спецтрибуналу для Росії

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом.

"Отримав невеликий спойлер від міністра закордонних справ (Андрія Сибіги - ред.), що Нідерланди прийняли офіційне рішення, що будуть країни започаткування (трибуналу - ред.) відкриття офісу, відкриття трибуналу проти злочинів Російської Федерації", - повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що це рішення є дуже важливим для України.

"Ми впевнені в тому, що війна закінчиться. І коли ми кажемо, що ми хочемо справедливого миру, перед усім ми хочемо трибуналу всім злочинцям. Ми дуже вдячні, що після тривалого розгляду щодо цього питання, прийняли таке рішення. Для нас це сигнал, що справедливість є і справедливість має бути", - наголосив він.