Зеленський заявив про важливе рішення щодо створення спецтрибуналу для Росії
Нідерланди ухвалили нове рішення щодо створення спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом.
"Отримав невеликий спойлер від міністра закордонних справ (Андрія Сибіги - ред.), що Нідерланди прийняли офіційне рішення, що будуть країни започаткування (трибуналу - ред.) відкриття офісу, відкриття трибуналу проти злочинів Російської Федерації", - повідомив Зеленський.
Президент зазначив, що це рішення є дуже важливим для України.
"Ми впевнені в тому, що війна закінчиться. І коли ми кажемо, що ми хочемо справедливого миру, перед усім ми хочемо трибуналу всім злочинцям. Ми дуже вдячні, що після тривалого розгляду щодо цього питання, прийняли таке рішення. Для нас це сигнал, що справедливість є і справедливість має бути", - наголосив він.
Спецтрибунал для Росії
Нагадаємо, у Європі триває робота над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Ініціатива отримала важливий імпульс після візиту президента України Володимира Зеленського до Страсбурга 25 червня, де було підписано двосторонню угоду між Радою Європи та Україною.
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе зазначив, що підписання документа стало ключовим кроком для реалізації проєкту.
Одразу після підписання угоди розпочалася масштабна підготовча робота: формуються правові інструменти, підбирається персонал та інфраструктура.
Берсе наголосив, що запуск трибуналу можливий лише за активної підтримки держав-членів та їхнього долучення до процесу, включно з ратифікацією розширеної угоди.
За його словами, сторона Ради Європи готова розпочати роботу негайно, однак процес залежить від політичної волі інших країн.
Статут спецтрибуналу не передбачає персонального імунітету, що дасть змогу висувати звинувачення проти чинного керівництва Росії. Утім, вирок або заочне засудження буде можливим лише після відсторонення обвинувачених від посад.
Водночас відомо, що вже щонайменше 25 держав заявили про готовність стати учасниками спецтрибуналу для Росії.