Коли запрацює Спецтрибунал щодо агресії проти України: відповідь генсека Ради Європи

Він нагадав, що 25 червня президент Володимир Зеленський відвідав Страсбург, де було підписано двосторонню угоду між Радою Європи та Україною щодо створення Трибуналу.

"Це був справді дуже важливий момент для Ради Європи, думаю, для України та для всього європейського континенту. Але найважливішим було підписання двосторонньої угоди між Радою Європи та Україною щодо створення Трибуналу", - зазначив Берсе.

За його словами, після підписання угоди розпочалася масштабна підготовча робота.

"Ми готові активувати передову команду для підготовки всіх необхідних складових для Трибуналу. Я говорю про правові інструменти, інфраструктуру, персонал. І ми зараз намагаємося, і сподіваюся, що незабаром це стане можливим, профінансувати цей перший крок", - пояснив він.

Берсе наголосив, що запуск процесу залежить від підтримки держав-членів. Адже запустити його можна буде після того, як низка держав приєднається і почне активно працювати у цьому напрямку.

"Ця частина рівняння не в наших руках. Ми наводимо аргументи. Ми закликаємо держави-члени і не члени приєднуватися до нас. І це можна буде запустити, як тільки держави активно долучаться в цьому напрямку, з бюджетом і також з ратифікацією розширеної часткової угоди, яка дозволить державам приєднатися. Саме це має відбутися зараз. З нашого боку ми готові. Ми можемо почати миттєво. Але нам потрібна підтримка", - сказав генсекретар Ради Європи.

Відповідаючи на питання, чи може Трибунал запрацювати у 2026 році, він зазначив, що не може передбачити точні терміни, адже "це не цілком у наших руках".