Зеленский заявил о важном решении по созданию спецтрибунала для России
Нидерланды приняли новое решение о создании спецтрибунала для расследования преступлений России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом.
"Получил небольшой спойлер от министра иностранных дел (Андрея Сибиги - ред.), что Нидерланды приняли официальное решение, что будут страны начала (трибунала - ред.) открытия офиса, открытия трибунала против преступлений Российской Федерации", - сообщил Зеленский.
Президент отметил, что это решение является очень важным для Украины.
"Мы уверены в том, что война закончится. И когда мы говорим, что мы хотим справедливого мира, прежде всего мы хотим трибунала всем преступникам. Мы очень благодарны, что после длительного рассмотрения по этому вопросу, приняли такое решение. Для нас это сигнал, что справедливость есть и справедливость должна быть", - подчеркнул он.
Спецтрибунал для России
Напомним, в Европе продолжается работа над созданием специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Инициатива получила важный импульс после визита президента Украины Владимира Зеленского в Страсбург 25 июня, где было подписано двустороннее соглашение между Советом Европы и Украиной.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отметил, что подписание документа стало ключевым шагом для реализации проекта.
Сразу после подписания соглашения началась масштабная подготовительная работа: формируются правовые инструменты, подбирается персонал и инфраструктура.
Берсе подчеркнул, что запуск трибунала возможен только при активной поддержке государств-членов и их приобщении к процессу, включая ратификацию расширенного соглашения.
По его словам, сторона Совета Европы готова начать работу немедленно, однако процесс зависит от политической воли других стран.
Устав спецтрибунала не предусматривает персонального иммунитета, что позволит выдвигать обвинения против действующего руководства России. Впрочем, приговор или заочное осуждение будет возможным только после отстранения обвиняемых от должностей.
В то же время известно, что уже не менее 25 государств заявили о готовности стать участниками спецтрибунала для России.