Стало відомо, скільки країн будуть учасниками спецтрибуналу для Росії
Уже щонайменше 25 держав заявили про готовність стати учасниками спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.
Як передає РБК-Україна, про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.
Вона зазначила, що минулого тижня під час її візиту до Києва було оголошено про виділення 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу за злочин агресії.
"Сьогодні 25 держав-членів зобов'язалися стати учасниками цього трибуналу. Це наближає нас на один крок до введення трибуналу в дію. Звичайно, ми чекаємо на всі кошториси витрат, зокрема від Нідерландів, і тоді ми зможемо рухатися далі", - додала вона.
Каллас наголосила, що режим російського диктатора Володимира Путіна розпочав війну проти України і він має понести за це відповідальність.
Спецтрибунал для Росії
У Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Ініціатива отримала важливий імпульс після візиту президента України Володимира Зеленського до Страсбурга 25 червня, де було підписано двосторонню угоду між Радою Європи та Україною. Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе зазначив, що підписання документа стало ключовим кроком для реалізації проєкту.
Одразу після підписання угоди розпочалася масштабна підготовча робота: формуються правові інструменти, підбирається персонал та інфраструктура.
Берсе наголосив, що запуск трибуналу можливий лише за активної підтримки держав-членів та їхнього долучення до процесу, включно з ратифікацією розширеної угоди. Сторона Ради Європи готова розпочати роботу негайно, однак процес залежить від політичної волі інших країн.
Статут спецтрибуналу не передбачає персонального імунітету, що дасть змогу висувати звинувачення проти чинного керівництва Росії. Утім, вирок або заочне засудження буде можливим лише після відсторонення обвинувачених від посад.