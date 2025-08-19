Трамп закликав Путіна бути "реалістом" під час зустрічі з Зеленським, - Axios

Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна бути "реалістом" на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Під час саміт можуть обговорювати територіальне питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як зазначило джерело видання, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Зеленський заявив, що готовий обговорити територіальні питання, але наголосив, що їх потрібно обговорити між ним і Путіним.
За словами українського посадовця, Трамп погодився з цим.
Axios повідомляє, що коли Трамп зателефонував Путіну в понеділок увечері, він сказав російському диктатору, що йому доведеться зустрітися безпосередньо із Зеленським, щоб обговорити його територіальні вимоги. При цьому американський лідер закликав Путіна бути "реалістом".
Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбулася зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Уже 18 серпня до США прибув президент України Володимир Зеленський, де провів переговори з Трампом і європейськими лідерами в Білому домі.
Після переговорів Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про новий раунд переговорів на рівні глав держав.
У Москві виступали за двосторонній формат, згодом може відбутися й тристоронній саміт за участю лідерів України, США та Росії.
Серед можливих локацій зустрічі Зеленського та Путіна називають Женеву або Угорщину. Швейцарія вже заявила про готовність прийняти переговори та надати Путіну "імунітет" від ордера МКС.
За словами Трампа, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися вже найближчими тижнями.