Трамп закликав Путіна бути "реалістом" під час зустрічі з Зеленським, - Axios

Як зазначило джерело видання, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Зеленський заявив, що готовий обговорити територіальні питання, але наголосив, що їх потрібно обговорити між ним і Путіним.

За словами українського посадовця, Трамп погодився з цим.

Axios повідомляє, що коли Трамп зателефонував Путіну в понеділок увечері, він сказав російському диктатору, що йому доведеться зустрітися безпосередньо із Зеленським, щоб обговорити його територіальні вимоги. При цьому американський лідер закликав Путіна бути "реалістом".