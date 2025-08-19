Зеленский заявил Трампу, что готов обсудить территориальные вопросы с Путиным, - Axios

Как отметил источник издания, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский заявил, что готов обсудить территориальные вопросы, но подчеркнул, что их нужно обсудить между ним и Путиным.

По словам украинского чиновника, Трамп согласился с этим.

Axios сообщает, что когда Трамп позвонил Путину в понедельник вечером, он сказал российскому диктатору, что ему придется встретиться непосредственно с Зеленским, чтобы обсудить его территориальные требования. При этом американский лидер призвал Путина быть "реалистом".