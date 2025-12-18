Зеленський заявив, що його звернення з Куп’янська вплинуло на переговори зі США

Президент України Володимир Зеленський заявив що його звернення з Куп’янська змінило сприйняття ситуації на фронті західними партнерами та вплинуло на переговори з американською стороною.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава держави розповів у відповідь на питання журналістів.

За словами Зеленського, його перебування у Куп'янську та публічне звернення стали важливим сигналом для союзників України.

"Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили, і наших воїнів, що вони тримають Куп’янськ. І те, що я був там особисто", - сказав президент

Глава держави наголосив, що таким чином західні партнери побачили реальну ситуацію на місці та зрозуміли неправдивість заяв російського диктатора Володимира Путіна щодо контролю над українськими територіями.

"Це поставило крапку, що Путін знову бреше про окуповані нові території. Це вплинуло на мої розмови з американцями, це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями", - заявив він.

Також Зеленський додав, що для нього було принципово важливо саме цього дня особисто відзначити українських військових, які обороняють місто.