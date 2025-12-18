ua en ru
Зеленский заявил, что его обращение из Купянска повлияло на переговоры с США

Четверг 18 декабря 2025 11:55
Зеленский заявил, что его обращение из Купянска повлияло на переговоры с США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его обращение из Купянска изменило восприятие ситуации на фронте западными партнерами и повлияло на переговоры с американской стороной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства рассказал в ответ на вопрос журналистов.

По словам Зеленского, его пребывание в Купянске и публичное обращение стали важным сигналом для союзников Украины.

"Очень повлияло и на американцев, и на европейцев. Все это высоко оценили, и наших воинов, что они держат Купянск. И то, что я был там лично", - сказал президент

Глава государства подчеркнул, что таким образом западные партнеры увидели реальную ситуацию на месте и поняли ложность заявлений российского диктатора Владимира Путина о контроле над украинскими территориями.

"Это поставило точку, что Путин снова врет об оккупированных новых территориях. Это повлияло на мои разговоры с американцами, это повлияло очень сильно на разговоры с европейцами", - заявил он.

Также Зеленский добавил, что для него было принципиально важно именно в этот день лично отметить украинских военных, которые обороняют город.

Визит Зеленского в Купянск

Напомним, 12 декабря, в День Сухопутных войск ВСУ, президент Владимир Зеленский лично посетил Купянск и записал оттуда видеообращение.

Во время визита глава государства ознакомился с ситуацией на Купянском направлении и отметил успехи украинских защитников.

Тогда Зеленский отметил, что достижение результатов на фронте является критически важным для усиления позиций Украины на дипломатическом уровне.

Его поездка состоялась на фоне заявлений российских оккупантов о якобы захвате Купянска.

Также глава Кремля ранее приглашал журналистов в Купянск, чтобы те якобы увидели как российские войска "контролируют" город.

