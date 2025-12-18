Зеленский заявил, что его обращение из Купянска повлияло на переговоры с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его обращение из Купянска изменило восприятие ситуации на фронте западными партнерами и повлияло на переговоры с американской стороной.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства рассказал в ответ на вопрос журналистов.

По словам Зеленского, его пребывание в Купянске и публичное обращение стали важным сигналом для союзников Украины.

"Очень повлияло и на американцев, и на европейцев. Все это высоко оценили, и наших воинов, что они держат Купянск. И то, что я был там лично", - сказал президент

Глава государства подчеркнул, что таким образом западные партнеры увидели реальную ситуацию на месте и поняли ложность заявлений российского диктатора Владимира Путина о контроле над украинскими территориями.

"Это поставило точку, что Путин снова врет об оккупированных новых территориях. Это повлияло на мои разговоры с американцами, это повлияло очень сильно на разговоры с европейцами", - заявил он.

Также Зеленский добавил, что для него было принципиально важно именно в этот день лично отметить украинских военных, которые обороняют город.