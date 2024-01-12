Британія оголосила про виділення найбільшого з початку війни пакету допомоги Україні
Велика Британія виділила найбільші1 з початку війни пакети допомоги Україні.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Ми є одним із найзначніших прихильників України, особливо коли йдеться про надання військової допомоги. Я радий бути тут сьогодні, щоб оголосити про збільшення допомоги, яку ми надаємо": - заявив він.
За словами британського прем'єра, допомога, яку вже надав Лондон, розрахована до початку цього року.
"Британія хоче сьогодні оголосити про найбільший пакет допомоги з початку війни у розмірі 2,5 млрд фунтів. Це значить більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч артилерійських снарядів, підготовка тисяч українських вояків.", - заявив Сунак.
Він додав, що ще 200 млн фунтів буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів.
"Це буде найбільша допомога серед будь-яких інших держав. Загалом Британія надала допомогу Україні на 12 млрд фунтів" - заявив премʼєр.
Він зазначив, що збільшення військової допомоги свідчить про серйозність ситуації та рішучість Британії підтримати Україну.
"І саме тому я перебуваю тут із першим закордонним візитом цього року, першим іноземним лідером, який відвідав Україну цього року", - наголосив він.
Візит Сунака до Києва
12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
Сунак заявляв, що метою його візиту є показати, що підтримка України не слабшатиме з боку Британії. Також прем'єр запевнив, що Лондон буде разом із українцями стільки, скільки буде потрібно.
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