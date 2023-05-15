Зеленський зустрівся з прем'єром Британії Сунаком

Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком під час свого візиту до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сунака у Twitter .

Британський прем'єр опублікував фото обіймів із Зеленським, написавши "З поверненням".

Зазначимо, що Зеленський прилетів до Британії на гелікоптері.

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Президент також опублікував фото з Сунаком.

"Радий знову зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Продовжуємо працювати заради перемоги України", - написав він.

Тим часом Сунак у своєму виступі порівняв Зеленського з Вінстоном Черчіллем, а боротьбу України проти Росії з боротьбою Британії під час Другої світової війни.

Політики провели зустріч у заміському будинку прем'єра Чекерсі. Сунак зазначив, що Зеленський - перший іноземний лідер, якого він мав за честь вітати там як прем’єр.

"Насправді в цій кімнаті, в якій ми стоїмо, Вінстон Черчилль виголошував багато зі своїх відомих промов під час Другої світової війни з цієї кімнати, і так само сьогодні ваше лідерство, хоробрість і стійкість вашої країни надихають усіх нас", - сказав він.

Зеленський, у свою чергу, подякував Британії за постійну підтримку в умовах російського вторгнення. За його словами, політики "обговорять дуже важливі питання".

РБК-Україна повідомляло, що після візитів до Італії, Німеччини та Франції, президент України направився до Лондона.

Нагадаємо, Британія планує передати Україні ударні дрони великої дальності з радіусом дії понад 200 км та ракети для ППО.

Британія також розпочне навчання українських пілотів для застосування літаків F16.

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